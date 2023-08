La Banque cantonale bernoise nomme un nouveau responsable pour ses gros clients en gestion d’actifs

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a annoncé l’arrivée de Domenico Sottile en qualité de nouveau responsable du département de clients clé et de gestion d’actifs. Il sera responsable de la clientèle privée fortunée, des investisseurs privés et institutionnels. L’intéressé prendra ses fonctions le 1er décembre au plus tard. Domenico Sottile, passé par Votonbel, est actuellement responsable de la gestion de fortune d’UBS pour le canton de Soleure.