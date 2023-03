Jupiter AM nomme une directrice Asie

Jupiter Asset Management vient d’annoncer la promotion de Madeline Han, jusqu’ici directrice de l’Asie du Sud-Est, en tant que directrice Asie, selon Finews.Asia. Basée à Singapour, elle sera rattachée à Mathias Mueller, directeur de l’international. Elle travaille chez Jupiter AM depuis 2015, d’abord comme responsable commerciale pour l’Asie-Pacifique, avant d’être promue en tant que directrice en 2022. Auparavant, elle était responsable senior des relations clients chez Franklin Templeton Investments entre 2007 et 2015. Elle a démarré sa carrière au sein du régulateur singapourien la Monetary Authority of Singapore (MAS) comme chargée de la politique de conduit de marché. Au sein de son nouveau poste, Madeline Han sera chargée de l’expansion de l’activité en Asie ainsi que la direction de l’équipe asiatique, ce qui a occasionné plusieurs changements organisationnels ces derniers jours. Karen Cheng, jusqu’ici responsable commerciale, vient d’être promue au même poste pour l’Asie du Nord, basée à Hong Kong. Zach Yeo a été nommé directeur commercial pour l’Asie du Sud-Est basé à Singapour. Madeline Han travaillera avec ces nouveaux directeurs commerciaux. Karen Cheng travaille chez Jupiter AM depuis 2019. Auparavant, elle était responsable commerciale, chargée des intermédiaires chez T. Rowe Price entre 2016 et 2019 et au sein de la banque privée de JP Morgan entre 2010 et 2016. Elle a débuté sa carrière comme consultante en investissement chez Coutts de 2003 à 2010. Zach Yeo, pour sa part, occupe son poste au sein de la division commerciale de Jupiter AM depuis 2016. Auparavant, il travaillait chez Citi comme consultant en investissement entre 2014 et 2016. Il a également été trader actions chez CIMB GK Securities entre 2009 et 2013.