Jupiter AM nomme un directeur commercial à Hong Kong

Adrien Paredes-Vanheule

La Française Asset Management, société de gestion d’actifs du groupe La Française, a changé de directeur général et directeur des investissements, a appris L’Agefi. Paul Gurzal, responsable de la gestion obligataire et crédit, a pris les rênes du gestionnaire depuis le 30 juin. L’intéressé, arrivé en 2008 chez La Française AM après un passage par Natixis AM et Axa IM, a par ailleurs affiché ses nouvelles fonctions sur son profil LinkedIn.