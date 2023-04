Julius Baer pense pouvoir atteindre les 1.000 milliards de francs suisses d’encours d’ici 2030

Le département banque privée de Mediobanca vient de recruter six banquiers privés de Credit Suisse Italie, rapporte Bluerating. Il s’agit de Luca Sicari, responsable du marché high net worth individuels pour l’Italie de Credit Suisse, ainsi que de son équipe composée de Romeo Adinolfi, Ennio Blasetti, Cristiano Castellani, Simone Gervasi et Matteo Steve. Le département banque privée de Mediobanca compte 90 banquiers et est dirigé par Angelo Viganò.