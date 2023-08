JP Morgan recrute un sélectionneur de fonds de Spuerkeess

JP Morgan a nommé le sélectionneur de fonds Thomas Noël en tant que gérant, rapporte Citywire. Basé à Luxembourg, Thomas Noël travaillait précédemment pour Spuerkeesss AM en tant que gérant de fonds de fonds multi-asset, sélectionneur de fonds et spécialiste ESG. Avant cela, il travaillait chez BNP Paribas et ING Solutions Investment Management.