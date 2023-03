JP Morgan AM recense 60 fonds de sa gamme exposés à Credit Suisse ou UBS

JP Morgan Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier américain JP Morgan, a publié la liste de ses fonds exposés soit à Credit Suisse soit à UBS fin février 2023. Les deux établissements bancaires suisses ont fait l’objet d’un mariage forcé par les autorités helvétiques, dimanche 19 mars, UBS ayant racheté un Credit Suisse en plein marasme. JP Morgan AM recense donc 60 fonds exposés à l’un de ces deux groupes.

L’exposition de JP Morgan AM à Credit Suisse se concentre sur 38 fonds obligataires ainsi qu’un fonds actions via une position à découvert. Cette exposition pèse moins d'1% dans la plupart des fonds obligataires concernés. La plus large exposition obligataire de JPMorgan AM à Credit Suisse se trouvait, fin février, dans le fonds JPM Financials Bond (2,07%).

De plus, JP Morgan AM compte 43 fonds exposés à la dette d’UBS et 25 fonds détenant des actions UBS. Le fonds JPM Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund était le plus exposé aux actions UBS (2,66%) à fin février et le fonds JPM Euro Corporate Bond le plus exposé aux obligations d’UBS (2,51%). Ce dernier demeurait le plus exposé en cumulé aux dettes de Credit Suisse et d’UBS (3,73%). Au total, 37 des 60 fonds recensés par JP Morgan AM présentaient une exposition aux deux groupes helvétiques à fin février.

A lire aussi: