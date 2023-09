J. Safra Sarasin ouvre une succursale à Paris

Un nouvel acteur de la banque privée et de la gestion d’actifs s’installe en France. Il s’agit de la Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA, qui ouvre une succursale à Paris. Inscrite à l’ACPR et opérationnelle depuis le 1er septembre 2023, cette nouvelle implantation est dirigée par Stéphane Pardini, sous la responsabilité de Jules Moor, directeur général de la Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA.

Stéphane Pardini a rejoint J. Safra Sarasin en août 2022 en provenance d’Edmond de Rothschild, où il a passé plus de 17 ans en tant que directeur délégué de la banque privée en France jusqu’en février 2018 puis en tant que directeur général adjoint et responsable de la banque privée Europe jusqu’en avril 2022. Il a également travaillé chez UBS dans le cadre du lancement des activités de banque privée en France et chez EY dans le conseil.

L’ouverture de cette succursale s’inscrit dans le cadre de la stratégie de J. Safra Sarasin qui vise à développer ses activités sur les principaux marchés européens. En février dernier, la banque avait déjà ouvert une succursale à Milan.

Banque privée et gestion institutionnelle

Le bureau parisien, situé 75 rue du Faubourg Saint-Honoré, se consacrera aux clients domiciliés en France, tant dans le domaine de la banque privée que dans celui de la gestion d’actifs institutionnels. Il devrait se composer d’une dizaine de personnes dans les prochains mois, d’après nos informations. Il se compose déjà de Patrick Lajoinie, qui a rejoint la banque il y a quelques années et travaille sur la partie institutionnelle. Son équipe comprend également, depuis peu, Gilles Darde, un ancien de NN Investment Partners, récemment entré dans le giron de Goldman Sachs.

D’origine suisse, le groupe J. Safra Sarasin représentait 197,9 milliards d’actifs de francs suisses sous gestion et comptait quelque 2.400 collaborateurs fin 2022. Le groupe Le Groupe J. Safra, avec un encours sous gestion de plus de 300 milliards de francs suisses, est composé de banques détenues à titre privé sous le nom de Safra et de holdings investissant dans des secteurs d’activité tels que l’immobilier et l’agroindustrie.