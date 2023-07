Invesco renforce ses équipes de gestion et produits

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a nommé Michael Oliveros en qualité de gérant de fonds actions small cap mondiaux et européens. Il sera rattaché à John Surplice, responsable de l'équipe Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) actions fondamentales et coresponsable de l'équipe actions européennes. Michael Oliveros, qui gérait précédemment des fonds chez M&G, supervisera la gamme de fonds mondiaux small cap. Il sera en outre coresponsable, avec James Matthews, des trois fonds européens small cap d’Invesco.

Par ailleurs, Georgina Millar a été recrutée en tant que directrice produits et collabore avec Joel Copp-Barton dans le but de soutenir l'équipe et contribuer à la stratégie commerciale concernant les clients particuliers et institutionnels tant locaux qu’étrangers.