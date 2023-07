Invesco liquide un fonds actions émergentes

L'Agefi

Plus d’une douzaine de grandes sociétés de gestion collective en Chine ont annoncé la réduction de leurs frais de gestion dans environ 1.500 produits de fonds, lundi 10 juillet. Ces gestionnaires incluent China Asset Management Co et Bank of Communications Schroder Fund Management Co. Ils ont indiqué dans des communiqués séparés que les frais de gestion de certains produits axés sur les actions seraient ramenés à 1,2 % des actifs du fonds, contre 1,5 % précédemment. Le ratio des frais de conservation serait ramené de 0,25 % à 0,2 %.