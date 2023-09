Invesco liquide son fonds thématique sur l’innovation technologique

Adrien Paredes-Vanheule

La société de gestion suisse Eric Sturdza Investments a remanié son fonds en actions chinoises Strategic China Panda. Suite au départ de la gérante principale du fonds depuis 14 ans, Lilian Co, la firme va étendre l’univers d’investissement du fonds aux actions asiatiques et va le renommer Strategic Rising Asia. Banque Eric Sturdza SA est le nouveau conseiller en investissement du fonds et Shasha Li Mafli prendra la responsabilité de la gestion du fonds. Le gestionnaire d’actifs genevois explique que l’extension de l’univers d’investissement du fonds va permettre de réduire le risque lié à un seul pays (la Chine) et d’accéder à de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés asiatiques. Le fonds Ucits est catégorisé Article 8 au sens du règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (Sustainable Financial Disclosure Regulation ou SFDR).