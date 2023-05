Indosuez désigne deux directrices exécutives en Asie du Nord

Indosuez Wealth Management, la division de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, vient d’annoncer les nominations de Diana Hong et Elina Yan en tant que directrices exécutives en Asie du Nord. Diana Hong a également été nommée comme responsable de l’équipe dans cette région. Diana Hong arrive de Taipei Fubon Bank, où elle était vice-présidente senior et responsable de l’équipe de la banque privée. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes au sein des divisions commerciales et de la gestion de fortune chez SinoPac Financial Holdings et UBS AG. Basée à Hong Kong, elle a été chargée de couvrir Taïwan et la Chine. Elle a démarré sa carrière chez Citibank Taiwan. Elina Yan arrive de la banque J Safra Sarasin, où elle était directrice exécutive pour le marché chinois. Auparavant, elle a travaillé comme responsable d'équipe chez BNP Paribas. Elle a également occupé des postes divers seniors chez Standard Chartered Bank et Credit Suisse, chargée de couvrir la Chine continentale et Hong Kong. Indosuez WM comptait 135 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2021.