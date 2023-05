Indépendance AM lance une nouvelle mouture de son fonds Family Value

La société de gestion Indépendance AM (ex-Indépendance et expansion) a annoncé ce 26 mai le lancement de la stratégie Family Value II. Ce second cru investira dans 15-20 participations de PME familiales cotées, et aura un horizon d’investissement compris entre 5 et 7 ans.

La levée de fonds se fait sous format club-deal, avec un ticket minimum de 250.000 euros. Le premier closing est prévu pour fin juin 2023.