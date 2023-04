Impax AM recrute un directeur de la distribution au Royaume-Uni

Impax Asset Management vient d’annoncer la nomination de Matt Carter en tant que directeur de la distribution intermédiaire au Royaume-Uni. Basé à Londres, il sera rattaché à Paul Voûte, directeur de la distribution en Europe et en Asie-Pacifique.

A ce poste, Matt Carter sera responsable de la distribution auprès des gérants de fortune britanniques et des family offices. Il sera aussi chargé de la commercialisation d’Impax Environmental Markets Plc, un trust britannique axé sur l’environnement.

Matt Carter arrive de Sarasin & Partners, où il était responsable de la distribution des fonds thématiques et des solutions externes aux intermédiaires financiers depuis 2021. Auparavant, il a occupé le même poste chez Epic Investment Partners de 2018 à 2021. Il a également été directeur adjoint chargé des institutions financières britanniques et irlandaises chez UBS Asset Management entre 2015 et 2018.

Impax Asset Management comptait 40,4 milliards de livres sterling (46 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 28 février 2023.