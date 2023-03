iM Global Partner ouvre un bureau en Suède

iM Global Partner vient d’ouvrir un bureau à Stockholm, en Suède, pour couvrir l’Europe du Nord. Parallèlement, la société a recruté Karl Waltré au poste de directeur distribution, pays nordiques.

Karl Waltré était auparavant responsable de Nordic Wholesale et chef de bureau pour Aberdeen Standard Investments. Il a également travaillé pour Natixis Investment Managers, Mirae Asset Global Investments et Aviva Investors.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons constaté un fort soutien de la part des investisseurs de la région nordique et il est important que nous ayons des personnes sur le terrain pour offrir un service de première classe à nos clients et pour représenter les stratégies de nos partenaires », a commenté Jamie Hammond, directeur général adjoint et responsable de la distribution internationale d’iM Global Partner.

iM Global Partner est une société qui sélectionne et construit des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d’actifs indépendantes par le biais d’une participation directe au capital. Elle compte neuf partenaires et affiche plus de 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin décembre 2022.