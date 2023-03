L’Agefi : Pourquoi réduisez-vous votre exposition aux actions ?

Charles-Henri Kerkhove : Les marchés ont rebondi de manière significative depuis leur point bas d’octobre 2023, aidés par la baisse de l’inflation, le fléchissement du dollar américain et la réouverture de la Chine. Cependant, de nombreux défis restent à relever et nous sommes positionnés pour un ralentissement net de la croissance des marchés développés plus tard dans l’année. L’impact des hausses de taux tant aux Etats-Unis qu’en Europe va influencer les conditions financières au cours de l’année, nous incitant à rester prudents. Les valorisations actuelles des marchés actions ne tiennent pas compte de ce scénario, le risque d’un rebond de volatilité reste d’actualité.

Quels actifs alternatifs offrent des opportunités en 2023 ?

Malgré notre positionnement prudent, nous pensons qu’il existe des opportunités sur les marchés émergents, dont beaucoup se trouvent à un stade différent de cycles monétaires et de croissance par rapport aux marchés développés. La réouverture de l’économie chinoise tout comme un dollar américain plus faible sont des facteurs encourageants. Après avoir été délaissées par les investisseurs en 2022, les valorisations sont particulièrement attrayantes. Tant les marchés actions que les devises des marchés émergents sont surpondérées au sein de nos allocations.

