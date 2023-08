Seulement huit sociétés de gestion sur 108 sont « leader » en matière d’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs processus d’investissement, selon une nouvelle étude qualitative de Morningstar.

Ce petit groupe de bons élèves réunit les britanniques Affirmative Investment Management, Stewart Investors et Impax, les américains Boston Trust Walden, Domini et Parnassus, l’australien Australian Ethical et le néerlandais Robeco.

« Dans la plupart des cas, ces entreprises se sont concentrées sur l’investissement durable depuis le premier jour, et cette philosophie reste au cœur de leur identité », explique Morningstar. « Au fil des ans, ces entreprises ne se sont pas reposées sur leurs lauriers. Au contraire, elles ont été à la pointe du progrès en développant des cadres innovants pour évaluer les risques ESG ainsi que les impacts, tant positifs que négatifs que les entreprises et les investissements ont sur l’environnement et la société dans son ensemble », ajoute l’agence. Morningstar invoque aussi des politiques de rémunérations qui favorisent les pratiques durables et des pratiques d’engagement et de vote ayant des objectifs et résultats clairs.

BlackRock et Vanguard plutôt à la traîne

Vingt et une sociétés de gestion sont considérées comme « avancées ». Parmi elles, on retrouve les français Amundi, BNP Paribas Asset Management et Axa Investment Managers.

Mais l’ensemble le plus important, composé de 48 sociétés, est celui qui affiche le niveau « basique ». Dans ce groupe figurent notamment la plus grande société de gestion au monde, BlackRock, mais aussi Capital Group, JPMorgan et Invesco.

Enfin, 31 sociétés sont considérées comme « faibles ». Ces retardataires incluent Vanguard, l’un des géants de la gestion d’actifs.

Morningstar note que les changements de notation se sont accélérés par rapport aux années précédentes, mais sont restés peu nombreux. Deux sociétés - Wellington Management et Brown Advisory - sont passées de la catégorie « basique » à la catégorie « avancé ». Deux autres - Franklin Templeton et BetaShares - ont évolué de la catégorie « faible » à la catégorie « basique ». Enfin, une société - UBS Asset Management - a été rétrogradée de « avancé » à « basique ».