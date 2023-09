HSBC reçoit le feu vert du régulateur chinois pour commercialiser ses fonds aux clients particuliers

HSBC Insurance Brokerage, la filiale chinoise du groupe financier éponyme, vient de recevoir l’approbation réglementaire du régulateur local, la China Securities Regulatory Commission (CSRC), pour ses activités de commercialisation de fonds, notamment auprès des clients retail. Ainsi, la filiale d’HSBC devient la première institution de gestion de fortune à détenir des licences pour les activités de courtage en assurance et de commercialisation de fonds en Chine, selon un communiqué de presse.

Le groupe financier a établi sa filiale de courtage en assurance en septembre 2022, afin de soutenir HSBC Pinnacle Ventures, son activité de services d’assurance et de la planification de fortune aux clients. L’approbation réglementaire permettra à HSBC Pinnacle d’offrir des produits d’investissement et d’assurance aux clients particuliers et aux entreprises.

A lire aussi:

La Chine représente un marché d’importance stratégique pour le groupe financier, en particulier dans le domaine de la gestion de fortune. La classe moyenne du pays ayant un patrimoine d’au moins 250.000 dollars devrait doubler d’ici fin de la décennie, selon une analyse interne.

Pour mieux servir ce marché, HSBC Pinnacle vise à augmenter le nombre de conseillers en gestion de patrimoine personnel, passant de 1.400 fin juin à 3.000 d’ici 2025. Le groupe financier a lancé une académie pour former des conseillers en gestion de patrimoine dans le métier.

A lire aussi: