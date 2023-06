GVC Gaesco décline son fonds sur le tourisme mondial au Luxembourg

Et un, et deux et trois versions... le gestionnaire d’actifs espagnol GVC Gaesco Gestión a annoncé le lancement du fonds Pareturn GVC Gaseco 300 Places Global Equity. Ce fonds domicilié au Luxembourg est une déclinaison de son fonds GVC Gaesco 300 Places Worldwide, initié en février 2014, dont les investissements se concentrent sur les sociétés fournissant des services dans les 300 lieux les plus visités au monde. En 2019, une version japonaise du fonds avait été lancée dans le cadre d’une mandat confié à GVC Gaesco Gestión par le gestionnaire japonais Capital Asset Management.

Les opérations du nouveau fonds luxembourgeois ont démarré le 30 mai avec 11,2 millions d’euros d’encours. Waystone, en tant que ManCo, est chargé de la distribution et BNP est le dépositaire de fonds et fournisseur de la valeur liquidative. Jaume Puig, directeur général et directeur des investissements de GVC Gaesco Gestión, espère que dans les années qui viennent, la société lancera davantage de fonds sur le tourisme mondial.

Le fonds GVC Gaesco 300 Places Worldwide avait subi d’importantes pertes - jusqu'à 54% de la performance du fonds - durant les périodes de restrictions liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 avant de rebondir. Dans un entretien à L’Agefi, Jaume Puig avait à l'époque jugé «intactes» les perspectives à long-terme pour le tourisme mondial.

