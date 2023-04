Groupama AM lance un fonds santé et bien-être

Groupama Asset Management lance un compartiment actions de sa Sicav investi dans des entreprises estimées innovantes, créatrices de valeurs économiques et sociétales, dans l’univers de la santé et du bien-être.

Appelé G Fund Health and Wellness, ce fonds met en œuvre « une stratégie d’investissement de conviction dans les entreprises estimées en croissance, de toutes capitalisations, de toutes zones géographiques avec une thématique centrée sur l’innovation dans les domaines de la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie », précise un communiqué.

Ce nouveau produit est géré par Julia Kung, gérante actions et convertibles internationales, Philippe Vialle, gérant actions internationales et Stéphane Fraenkel, directeur des gestions small et mid cap.

L’équipe de gestion effectue une sélection fondée sur des critères de croissance, de valorisation, de qualité et d’évaluation des risques, pour investir à travers un portefeuille de 30 à 60 entreprises. Elle s’est aussi fixée un objectif social : afficher un meilleur score que l’univers sur les créations d’emplois et les droits de l’homme.

Pour cela, l’univers d’investissement éligible se concentre sur les entreprises qui contribuent positivement aux objectifs de développement durable (ODD) numéro 3 et numéro 9, qui portent respectivement sur la santé et le bien-être et l’essor résilient et durable d’infrastructures. La sélection repose également sur des facteurs d’exclusion.