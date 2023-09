Groupama AM établit une direction du conseil et des contrôles

Groupama Asset Management, société de gestion de l’assureur français Groupama, a nommé Hélène Filippi au poste de directrice du conseil et des contrôles, sous la responsabilité de Mirela Agache-Durand, directrice générale de la société.

Hélène Filippi, qui intègre le comité de direction de Groupama AM, va superviser cette nouvelle direction qui regroupe quatre départements. Elle inclut les équipes de conformité et contrôle interne, risques financiers et performances, marketing, juridique et réglementaire.

Avant de rejoindre Groupama AM, Hélène Filippi était associée au sein du cabinet EY, membre du comité de direction en charge de la gestion d’actifs. Elle y a créé et dirigé l'équipe et l’offre Regulatory Asset Management et Services d’Investissement.

Hélène Filippi a auparavant dirigé le département juridique et a été membre du comité de direction d’Oddo Asset Management, devenue Oddo BHF AM. Elle a également exercé la profession d’avocate au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, dans le département des services financiers.