Goldman Sachs AM clôt son premier Eltif

Il était un des premiers gestionnaires américains à enregistrer cette année un Eltif (European Long-Term Investment fund). En février dernier, Goldmans Sachs AM lançait Private Markets Eltif 2023, suivi le mois suivant par BlackRock. Aujourd’hui Goldman Sachs AM annonce avoir bouclé son premier fonds européen d’investissement à long terme après y avoir levé 200 millions d’euros.

Destiné aux investisseurs ayant la capacité d’effectuer des investissements illiquides à long terme, le Private Markets ELTIF 2023 offre une exposition directe principalement dans le domaine du capital-investissement et dans une moindre mesure, dans la dette privée à haut rendement. Bien que diversifiée, la composition du portefeuille devrait se concentrer sur les secteurs du marché où les transactions sont les plus actives. L’asset manager gère par ailleurs plus de 450 milliards de dollars dans le non-coté.

Créé en 2015, le statut Eltif a connu une nouvelle attractivité en février dernier. Une nouvelle mouture Eltif 2.0 votée par le Parlement européen a en effet apporté d’importantes améliorations tant au niveau des conditions de commercialisation que de la structuration même de ces produits de long terme.