Generali Investments crée une société de gestion sur les infrastructures greenfield

Generali Investments ajoute un nouveau gestionnaire à son écosystème de boutiques. La société de gestion du groupe italien Generali vient de lancer Sosteneo, une joint-venture spécialisée dans les investissements en capital dans les projets d’infrastructure greenfield (projets à développer) liés à la transition énergétique.

Sosteneo est issu d’un partenariat entre Generali Investments Holding et quatre spécialistes des secteurs de l’énergie propre et de la gestion d’actifs : Umberto Tamburrino, Ivor Frischknecht, Chris Twomey et Chris Deves.

Umberto Tamburrino, qui est directeur général et directeur des investissements Europe de Sosteneo, a notamment dirigé Elliott Green Power et Antin Solar Investments. Il a aussi été co-responsable des investissements énergies renouvelables chez Deutsche Bank.

Generali Investments a pris la majorité du capital de Sosteneo, le reste se répartissant entre les quatre associés-fondateurs. Un modèle souvent pratiqué par le gestionnaire italien.



Implantation à Milan et Sydney

Avec ce nouveau partenariat, Generali Investments renforce son offre dans le non-coté et dans les solutions vertes. Le choix des infrastructures peut surprendre vu que l’entreprise italienne détient déjà une participation dans Infranity, une société de gestion également spécialisée dans les infrastructures, mais qui a un biais différent puisqu’elle investit dans la dette. Cette société, qui s’appelait originellement Generali Global Infrastructure, a été créée en 2018 par Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne.

Sosteneo vise à fournir aux clients un accès aux opportunités offertes par la transition énergétique et la demande pour les énergies propres. La société compte favoriser le financement en fonds propres à faible risque de projets d’infrastructures greenfield qui produisent de l’énergie propre comme le solaire ou l’éolien, ou permettent une utilisation de l’énergie propre, comme le stockage de batteries et les réseaux. La nouvelle entité a également l’intention de collaborer avec son réseau de partenaires industriels pour fournir des solutions sur-mesure visant à réduire les émissions et/ou à améliorer l’efficacité des grands utilisateurs d'énergie.

Sosteneo opérera principalement en Europe et en Asie Pacifique. Pour le moment, elle dispose d’une présence en Italie à Milan et en Australie à Sydney (une partie des associés a étudié à Sydney).