Gavin Launder quitte LGIM

Gavin Launder a quitté Legal & General Investment Management après seize années passées au sein de la société. Dans un poste Linked-In, il annonce que lundi 17 avril était son dernier jour au sein de la société de gestion britannique. Il avait rejoint LGIM en 2007 et était responsable de la gestion active en actions et gérant senior pour les stratégies actives pour le Royaume-Uni et l’Europe. Gavin Launder précise que ce départ marque sans doute la fin de sa carrière de 38 ans sur les marchés de capitaux et de gestion actions.