GamaLife confie ses actifs italiens à GSAM

La compagnie d’assurance portugaise GamaLife Companhia de Seguros de Vida va confier la gestion de la majorité de ses actifs en Italie à Goldman Sachs Asset Management. Contacté par L’Agefi, l’assureur n’a pas souhaité dévoiler le montant des actifs concernés.

Fin 2022, GamaLife était le troisième groupe d’assurance du Portugal en termes d’actifs, avec 9,4 milliards d’euros sous gestion et 520.000 clients.

Ce partenariat permettra à GamaLife « de fournir une large palette de solutions d’investissement aux clients et distributeurs, en capitalisant sur la force, la profondeur et l’étendue des expertises d’investissement et ressources de Goldman Sachs », précise un communiqué diffusé par le groupe portugais. « En outre, GamaLife et Goldman Sachs ont identifié des domaines futurs de coopération stratégique afin de soutenir la croissance de GamaLife sur le marché italien », poursuit-il.

« Cette annonce confirme notre intention de nous développer sur le marché italien et d'être un acteur innovant dans le domaine de l’assurance », a commenté Matteo Castelvetri, le directeur général de GamaLife.