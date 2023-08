GAM : Newgame déplore la diffusion d’informations mensongères par Liontrust

Jusqu’au bout, la bataille pour le contrôle de la société de gestion suisse GAM est acharnée.

Alors que l’offre de Liontrust Asset Management pour le gestionnaire zurichois doit se terminer ce mercredi 23 août à 16 heures, Newgame, le groupe d’investisseurs opposé à ce rachat, s’est plaint à la Commission des offres publiques d’acquisition (Copa) en Suisse au sujet d’informations mensongères diffusées par la société de gestion britannique.

Dans un e-mail envoyé lundi 21 août, le responsable du développement corporate de Liontrust, David Boyle, a prévenu certains actionnaires de GAM qu’un important partenaire, l’américain Fermat Capital, envisagerait de cesser de collaborer avec la société suisse si Newgame en prenait le contrôle. Le message est signé par John Ions, le directeur général de Lionstrust, selon une copie de l’e-mail diffusé par Newgame dans une lettre aux actionnaires de GAM du 22 août dénonçant ces agissements.

» Des faits très graves»

Fermat gère des fonds que GAM distribue en dehors des Etats-Unis, et représente 21 % des encours et revenus de GAM, d’après l’e-mail de David Boyle. John Ions invite les actionnaires de GAM à s’entretenir avec John Seo, le managing director et co-fondateur de Fermat.

Informé de ce mail, Newgame a alors écrit à John Seo afin de s’étonner de ses projets. Dans sa réponse, le fondateur de Fermat se dit « choqué et consterné » et il dément avoir tenu de tels propos.

« Ces faits sont très graves. Ils révèlent que Liontrust est prête à tout pour manipuler les actionnaires de GAM », écrit Newgame dans sa lettre à la Copa. « De telles démarches nuisent gravement au processus d’offre publique d’acquisition et ne peuvent être tolérées. Combien d’actionnaires auront présenté leurs actions à l’offre de Liontrust en croyant à des mensonges ? Si l’offre de Liontrust devait être déclarée comme ayant abouti, cette question devrait faire l’objet d’un examen approfondi », poursuit le groupe d’investisseurs.

Le résultat de l’offre de Liontrust ce soir, si l’offre n’est pas reportée, permettra peut-être de dire à quel camp les actionnaires de GAM ont décidé de fait confiance. Mais ce n’est pas sûr qu’il marque la fin du feuilleton autour de la société suisse.