GAM juge insuffisant le financement de Rock

Les échanges épistolaires entre GAM et Liontrust d’un côté et Newgame et Bruellan de l’autre s’intensifient, à l’approche de la clôture de l’offre de la société de gestion britannique pour l’entreprise suisse, prévue le 23 août.

Ce lundi 21 août, GAM a répondu à la lettre de Rock Investments, qui contrôle Newgame, datée du 17 août. Dans cette dernière, Rock Investments proposait un financement relais de court terme de 20 millions de francs suisses environ, en cas d’échec de l’offre de rachat de Liontrust pour la totalité du capital de GAM. Newgame et Bruellan représentent un groupe d’investisseurs, incluant Xavier Niel et détenant 9,6 % du capital de GAM, opposés au rachat par Liontrust.

Dans son plan, Rock prévoit de proposer, lors d’une assemblée générale extraordinaire, une émission d’obligations convertibles de 25 millions de francs suisses, censée remplacer le financement relais. « A notre avis, ce projet d’obligations convertibles est insuffisant pour assurer la continuité de l’exploitation de GAM », répond GAM. Et ce, aussi bien sur le court terme qu’à moyen terme.

Selon la société de gestion suisse, le niveau d’injection de capitaux requis dans un futur immédiatement prévisible dépasse les 100 millions de francs suisses. Cela inclut des coûts de 50 millions de francs pour restructurer GAM. La société doit également payer 10 millions de francs par an au fonds de pension de GAM UK.

De plus, GAM estime que si le plan de Rock se concrétisait, cela diluerait fortement les actionnaires actuels de GAM ou endetterait fortement la société.

GAM conclut en disant que l’offre de Liontrust reste la seule option viable dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.