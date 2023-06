GAM Holding : Le camp Niel demande un audit sur l’offre de Liontrust

Le combat continue pour le groupe d’investisseurs réunit autour de Xavier Niel. Newgame SA et Bruellan SA ont envoyé ce 15 juin une lettre au conseil d’administration de la société de gestion suisse GAM contenant plusieurs questions sur les modalités de l’offre de Liontrust AM, et réclamant l’inscription d’un audit spécial à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale extraordinaire « afin de permettre aux actionnaires d’obtenir des éclaircissements sur les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle ».

Le groupe d’investisseurs, qui représente 9,4% des parts, a attendu la publication du prospectus d’achat de Liontrust ce 13 juin pour dégainer. Leurs questions portent sur de nombreux sujets, comme les modalités de la ligne de crédit court-terme, de la cession des activités d’administration de fonds externes, et de l’offre de manière plus générale. « Les documents d’offre soulèvent des questions sur les circonstances qui ont finalement conduit le conseil d’administration de GAM à recommander une offre sous-estimée entièrement en actions, dont la valeur fluctue régulièrement en dessous de la fourchette de prix donnée par l’expert indépendant mandaté par le conseil », a justifié le groupe d’investisseurs.