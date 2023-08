GAM entame des discussions avec Newgame après l’échec de l’offre de Liontrust

Les cartes sont rebattues pour l’avenir de la société de gestion d’actifs suisse GAM. Liontrust Asset Management n’a pas réussi à réunir 66,67 % du capital de GAM, mais seulement 33,45 %, selon un communiqué publié par le gestionnaire britannique. Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin, le conseil d’administration du gestionnaire zurichois indique qu’il « prend acte des résultats intermédiaires de l’offre publique d’achat de Liontrust Asset Management et s’attend à ce qu’elle soit déclarée infructueuse le 29 août ». Cette offre avait été lancée en juin et prolongée à maintes reprises. Elle se concluait le 23 août à 16 heures.

Dans ce contexte, GAM annonce être entrée en discussions « constructives et productives » avec les représentants du groupe d’investisseurs Newgame, comprenant Rock Investment, Newgame et Bruellan. Ce groupe, composé notamment de Xavier Niel, détient environ 9,6 % des actions de GAM et a lancé une contre-offre partielle. Les discussions entre GAM et Newgame portent sur le financement relais de court terme qui a été proposé par Rock le 18 août.

Un changement du conseil d’administration de GAM est prévu

En outre, « Newgame a reconnu la nécessité de s’assurer que GAM a un financement approprié et adéquat pour poursuivre ses activités », indique le communiqué de la société suisse. GAM précise également que Newgame va entamer « des discussions immédiates avec les équipes de gestion du portefeuille de GAM afin de s’assurer qu’elles comprennent parfaitement le plan d’affaires de Newgame et leurs aspirations à faire de GAM un succès ».

Le conseil d’administration de GAM reconnaît qu’il « est important que les actionnaires de GAM décident d’un changement dans la composition du conseil d’administration de GAM et attend avec impatience de recevoir les propositions de Newgame pour une future assemblée générale extraordinaire ». La société suisse accède ainsi aux demandes du groupe d’investisseurs, qui sort clairement vainqueur de l’opération.

