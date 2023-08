GAM annule l’assemblée générale extraordinaire du 18 août

GAM annonce ce lundi 14 août avoir décidé d’annuler l’assemblée générale extraordinaire prévue le 18 août. C’est la suite logique du feuilleton autour de l’avenir de GAM, qui fait l’objet d’une offre de rachat de Liontrust, contestée par des actionnaires détenant environ 9,6 % et regroupés au sein de Newgame et Bruellan.

Cette réunion avait été en juin sollicitée par Rock Investment, qui fait partie du groupe d’investisseurs Newgame. L’un des objectifs était de révoquer le conseil d’administration.

Le 7 août, Newgame avait demandé le report de la date de l’assemblée générale extraordinaire, afin de prendre le compte le prolongement de l’offre de Liontrust sur GAM. La société suisse a refusé d’accéder à cette demande. Dans ce contexte, Newgame a retiré ses propositions pour l’assemblée générale, vidant de tout intérêt la tenue de cette réunion.

« Le conseil d’administration est déçu que Rock n’ait pas voulu que les actionnaires de GAM se prononcent sur les propositions de Rock et estime que sa décision de retirer les propositions de Rock constitue une utilisation vexatoire des droits des actionnaires », estime GAM dans un communiqué. « Le conseil d’administration note que les principaux conseillers en vote par procuration ISS, Glass Lewis et PIRC ont recommandé aux actionnaires de GAM de voter contre les propositions de Rock. Sur la base de ces éléments et des indications sur les intentions de vote des actionnaires individuels, le conseil d’administration est convaincu que toutes les propositions de Rock auraient été confortablement rejetées lors de l’AGE si Rock ne s'était pas retiré. En tout état de cause, il est très incertain qu’une autre AGE puisse être convoquée à temps pour remédier à la situation financière de GAM », indique GAM dans un communiqué.