Franklin Templeton toujours numéro un de la distribution transfrontalière de fonds chez les gérants selon PwC

Soixante pays. Le nombre de marchés couverts par la société de gestion américaine Franklin Templeton n’a pas changé à fin décembre 2022 par rapport à l’année précédente selon l’étude annuelle de PwC Luxembourg - Global Fund Distribution - sur la distribution de fonds transfrontaliers dans le monde. Le gestionnaire conserve la tête du classement établi en fonction du nombre de marchés couverts par le cabinet de conseil et d’audit dans l’édition 2023 devant BlackRock, présent sur quatre marchés supplémentaires (51 pays couverts).

Schroders, qui avait récupéré la troisième place du classement dans l’édition 2022, s’est retiré d’un marché (43 pays couverts) et se retrouve ex æquo avec la gestion d’actifs de HSBC et de UBS. Le top 10 est complété par Fidelity International (41 pays couverts), JP Morgan et Invesco (39), Amundi et Allianz (37). Outre Amundi, côté français, BNP Paribas se classe en 11ᵉ position (35 pays couverts), Société Générale en 21ᵉ position (27), BPCE en 31ᵉ position (25) et Axa en 40ᵉ position (23).

Record de fonds transfrontaliers

A fin 2022, PwC Luxembourg observe un record de 14.607 fonds transfrontaliers ayant engendré 138.467 enregistrements transfrontaliers. Un fonds transfrontalier est enregistré en moyenne dans au moins neuf pays, une statistique inchangée depuis 2020. Le Luxembourg reste le principal centre de domiciliation de fonds transfrontaliers (choisi par 55,6% des fonds transfrontaliers) devant l’Irlande (35,6%). La France compte pour 2,9% de ce marché. Parmi les marchés couverts les plus exotiques, on notera les Samoa américaines, où Schroders est présent selon l’étude, Vanguard aux Bahamas, BNY Mellon au Swaziland, JP Morgan AM à Curaçao et la gestion d’actifs d’Allianz au Botswana.

Où sont distribués les fonds de droit français à l’étranger ? En premier lieu chez le voisin allemand qui recense 642 fonds domiciliés en France enregistrés, puis en Italie (447 fonds enregistrés) et en Suisse (462 fonds enregistrés). Plus de 300 fonds de droit français sont aussi disponibles aux Pays-Bas, en Autriche et en Espagne selon les données compilées par PwC Luxembourg. Hors Europe, des fonds français ont été enregistrés en Afrique du Sud, au Pérou, au Mexique, au Chili, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, au Japon et en Corée du Sud ainsi qu’à Taïwan.

En termes de classes d’actifs, les fonds actions internationales demeurent les fonds transfrontaliers plus distribués devant les fonds actions européennes et actions thématiques.