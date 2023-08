Franklin Templeton désigne un nouveau directeur des investissements obligataires

Franklin Templeton vient d’annoncer sur LinkedIn la nomination de Rahul Goswami en tant que directeur des investissements obligataires, à partir du 1ᵉʳ août. Il sera responsable des décisions d’investissement concernant les fonds obligataires locaux. Il succède à Santosh Kamath, qui a été promu au poste de président et directeur des investissements chez Franklin Templeton Alternative Investments.

Rahul Goswami arrive d’ICICI Prudential Asset Management, où il occupait la même fonction depuis 2012. Auparavant, il a travaillé chez Standard Chartered Bank en tant que directeur au sein du département de trading de taux.

La division des investissements alternatifs se concentrera sur le crédit alternatif, englobant les obligations et le crédit structuré. Franklin Templeton se prépare à lancer un fonds de crédit privé, qui sera géré par Santosh Kamath selon Bloomberg. La société de gestion américaine entreprendra les démarches nécessaires auprès du régulateur indien, la Securities and Exchange Board of India (SEBI), afin d’obtenir une licence de Catégorie II Alternative Investment Fund, nécessaire pour le lancement de ce fonds. La licence de catégorie II permet de créer des fonds de capital-investissement, de crédit privé et d’actifs en détresse.

Santosh Kamath a précédemment supervisé des stratégies de dette, notamment des investissements dans des obligations d’entreprises à faible notation. Franklin Templeton a été contraint de geler six fonds crédits pendant la période Covid en 2020, en raison de la diminution de la demande pour les actifs à risque, rappelle Bloomberg.

