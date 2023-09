Fitch entrevoit des perspectives négatives pour le gestionnaire britannique Jupiter

L’agence de notation Fitch a maintenu à BBB la note à long terme de la dette émise par le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Fund Management et à BBB- l’émission de sa dette subordonnée, mardi 12 septembre. Les perspectives sur sa dette de long-terme sont négatives. Selon Fitch, le profil d’activité de Jupiter reste « sensible à la décollecte nette des fonds et aux ajustements de valorisation des marchés ». Le gestionnaire britannique s’est quelque peu stabilisé au premier semestre 2023 après une année 2022 qui l’a vu perdre près de 10 milliards de livres sterling d’encours et changer de directeur général.

Fitch estime que qu’un renouvellement de la décollecte nette ou une érosion des marges de Jupiter pourraient affaiblir encore son profil d’activité et être un motif de dégradation de sa note d’émetteur à long terme. L’agence évoque d’autres possibles facteurs de dégradation : l’incapacité à mettre en œuvre les nouveaux objectifs stratégiques de la firme censés diversifier le modèle d’activité et accroître la clientèle institutionnelle ; un éventuel écart de Jupiter dans sa stratégie actuelle d’éviter tout levier dans son activité ou encore une perte opérationnelle majeure qui viendrait mettre en péril le cadre de contrôle de risques de la société de gestion.

A l’inverse, Fitch pourrait revoir ses perspectives sur Jupiter en les passant de négatives à stables. Pour cela, il faudrait que Jupiter enregistre une dynamique de collecte nette sur la durée de manière à stabiliser ses encours et maintenir sinon améliorer ses marges. Pour l’agence de notation, un rehaussement de la notation paraît toutefois « improbable sur le moyen terme » à moins que Jupiter n’observe une augmentation concrète de sa taille, de sa diversification en termes de marchés ou de classes d’actifs.