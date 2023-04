Fiona Frick monte sa propre société

L'Agefi

Le Financial Times a identifié au moins 18 directeurs généraux qui ont pris la tête de grosses sociétés de gestion depuis le début de 2022. Cette nouvelle garde a pour mission de stabiliser l’activité après la pire année du secteur de la gestion d’actifs depuis la crise financière. « La décennie dorée pour la gestion d’actifs est terminée », résume Stefan Hoops, le directeur général de DWS. « La complexité des demandes pesant sur les sociétés de gestion augmente clairement », ajoute Ali Dibadj, le directeur général de Janus Henderson. « Les clients nous en demandent plus à tous, les régulateurs nous en demandent plus à tous et les clients de nos clients nous en demandent plus ».