Financière Arbevel rejoint The Net Zero Asset Management Initiative

Financière Arbevel, qui gère une dizaine de fonds pour quelque 2,1 milliards d’euros sous gestion (au 31 décembre 2022), veut jouer dans la cour des grands et s’engage dans la Net Zero Asset Managers Initiative. Le gestionnaire indépendant s’engage à publier une feuille de route « Net Zero », décrivant l’alignement progressif de ses portefeuilles sur la neutralité carbone d’ici 2050, en partenariat avec les entreprises investies.

Pour rappel, l’objectif de cette coalition déjà soutenue par 300 sociétés de gestion (59.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) est de renforcer les engagements pris en faveur du climat, en définissant une stratégie de décarbonation des portefeuilles en ligne avec les accords de Paris, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.