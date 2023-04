Fidelity et State Street s’efforcent de rapprocher les régimes 401(k) des régimes de retraite

Des millions d’Américains vont avoir accès à des investissements de type retraite dans leurs plans 401(k) grâce à une nouvelle initiative de deux grands gestionnaires d’actifs, rapporte le Wall Street Journal.

State Street Global Advisors, quatrième gestionnaire d’actifs au monde, lance un produit d’investissement 401(k) qui permet aux épargnants de convertir leur épargne pour la retraite en un revenu régulier à vie par le biais d’une rente dans leur fonds à horizon.

Fidelity Investments, le plus grand fournisseur de plans de retraite du pays, prévoit d’intégrer dans sa plateforme, à partir de 2024, un plus grand nombre de produits d’investissement maison et tiers qui effectuent des paiements réguliers aux retraités. Les 23.000 employeurs et les 41 millions de travailleurs et de retraités qui utilisent Fidelity comme fournisseur de plans 401(k) auraient ainsi la possibilité d’intégrer des produits assortis de rentes dans leurs plans de retraite.