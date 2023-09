Federated Hermes ouvre un bureau à Milan

La société de gestion américaine Federated Hermes vient d’ouvrir un bureau à Milan, en Italie, qui sera dirigé par Anna Paola Marchi. Cette dernière vient de rejoindre la société en tant que directrice de la distribution pour l’Italia.

Anna Paola Marchi provient de Credit Suisse Asset Management, où elle était responsable des clients wholesale depuis 2017.

Chez Federated Hermes, elle s’occupera du développement de la société, en se concentrant sur le wholesale. Elle est rattachée à Angelo Natale, directeur exécutif et responsable de la distribution CEMEA de Federated Hermes.

Federated Hermes est actif en Italie depuis 2016 et a déjà bâti des « relations solides avec d’importants clients institutionnels et wholesale ». L’ouverture d’un bureau en Italie confirme l’engagement de la société de gestion envers un marché considéré comme « crucial et stratégique ». Cela représente aussi une étape naturelle du parcours de croissance entrepris il y a sept ans.

Spécialisé dans l’investissement durable, Federated Hermes gérait plus de 700 milliards de dollars à fin mars 2023.