EY pointe le cumul des mandats d’administrateurs dans la finance britannique

Le cabinet d’audit et conseil EY a publié, ce lundi, un baromètre portant sur les conseils d’administration des sociétés de services financiers britanniques. Pour ce faire, EY a sondé 208 directeurs et directrices de conseils d’administration de 19 entreprises du secteur financier au Royaume-Uni. Il en ressort que ceux-ci occupent en moyenne des sièges dans trois entreprises ou plus à eux seuls, sont âgés en moyenne de 60 ans et sont majoritairement des hommes. Un tiers des répondants occupent des sièges dans quatre entreprises ou plus au sein des conseils d’administration des sociétés analysées. Cette situation peut engendrer des problématiques de gouvernance selon une majorité d’investisseurs questionnés par EY.

Sur le secteur de la gestion d’actifs, l’analyse d’EY suggère que 39% des directeurs et directrices de conseil d’administration cumulent des sièges dans les conseils de deux sociétés de gestion ou plus. Le consultant a observé que 7% des membres de conseils d’administration des gérants britanniques sondés avaient démissionné de leurs fonctions au premier semestre 2023 et qu’aucun n’avait été remplacé. Aussi, quelque 17% des gestionnaires sondés ont moins de 40% de membres de sexe féminin au sein de leurs conseils d’administration, qui est le niveau minimum de diversité de genre requis au sein des conseils et directions d’entreprises par la Financial Conduct Authority.