Exclusif: Syquant Capital planche sur un nouveau fonds event driven

Les plaintes de hedge funds s’accumulent contre le London Metal Exchange, un an après sa décision controversée d’annuler les transactions sur le nickel, rapporte le Financial Times. Trois plaintes supplémentaires ont été intentées par dix hedge funds et une petite société de trading auprès de tribunaux londoniens cette semaine. AQR Capital Management fait partie des plaignants, et réclame 80 millions de livres de dommages et intérêts. Cela porte le total des demandes de réparation à 567 millions de livres.