Eurizon décollecte près de 3 milliards d’euros en 2022

Eurizon Capital, la société de gestion de la banque italienne Intesa Sanpaolo, a subi des rachats nets de 2,9 milliards d’euros en 2022.

L’entreprise souligne toutefois avoir enregistré une contribution positive de 5,9 milliards d’euros de la clientèle externe en Italie, et plus particulièrement d’investisseurs institutionnels. Elle a notamment obtenu trois mandats pour un total de 2,5 milliards d’euros auprès du fonds de pension italien Cometa.

Sur le dernier trimestre de l’année, Eurizon affiche une collecte nette de 2,1 milliards d’euros.

Les encours de la société de gestion sont ressortis à 383 milliards d’euros et le bénéfice net à 567,4 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation s’établit à 21 %.

« Intesa Sanpaolo conserve sa position de leader en termes d’encours sur le marché de la gestion d’actifs en Italie, avec une part de marché de 17,8 % selon les données d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion », souligne le groupe dans un communiqué. Ce dernier précise gérer 153 milliards d’euros pour les clients institutionnels, dont environ 19,6 milliards d’euros pour les fonds de pension et caisses de prévoyance.

Eurizon indique par ailleurs que sa filiale Eurizon Capital Real Asset, spécialisée dans le non coté, a enregistré une collecte nette de plus de 2,7 milliards d’euros en 2022 et vu ses encours augmenter de 50 % à plus de 9 milliards d’euros fin décembre.

A l’étranger, la société chinoise Penghua Fund Management (détenue à 49 % par Eurizon) affiche des actifs de 152,4 milliards d’euros à la fin de l’année, en hausse de plus de 5 % sur douze mois, et une collecte nette de 17 milliards d’euros.

Les actifs de la filiale londonienne Eurizon SLJ Capital s’élevaient quant à eux à 3,3 milliards d’euros à la fin décembre, tandis que ceux du centre en Europe de l’Est (Slovaquie, Hongrie et Croatie) étaient de 3,4 milliards d’euros.