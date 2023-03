EthiFinance rachète son compétiteur allemand imug rating

L’agence américaine Moody’s a maintenu vendredi soir sa note «Aa2» pour la dette souveraine française, qui reflète selon elle les atouts d’une «économie riche et diversifiée, avec un profil démographique plus favorable que celui de nombreux autres pays développés, ainsi qu’une bonne capacité d’honorer les échéances de sa dette, malgré un endettement élevé». Elle a confirmé la perspective stable associée à cette note, en jugeant que les risques pesant sur le profil d’émetteur du pays sont actuellement mesurés. Si son homologue S&P a maintenu la note de la dette française à «AA/A-1+», elle a abaissé sa perspective de «stable» à «négative». Celle-ci estime que le ralentissement économique et les aides versées aux ménages et aux entreprises afin de compenser la flambée des prix de l'énergie déboucheront sur une dégradation des finances publiques du pays. A l’horizon 2025, S&P table sur une dette publique atteignant 115% du produit intérieur brut (PIB) français, tandis que Moody’s anticipe un ratio de 116% en 2026 dans son scénario central.