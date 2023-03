Endowus s’associe avec Amundi Alternatives pour accéder à des hedge funds

Endowus, une plateforme de gestion de fortune asiatique, vient d’annoncer un partenariat avec la division des gestions alternatives d’Amundi. Les clients fortunés d’Endowus à Hong Kong et à Singapour auront désormais accès aux hedge funds de Bridgewater Associates, commercialisés par Amundi Alternatives. Il s’agit d’un second partenariat, après un premier portant sur l’intégration de fonds actifs et passifs de la société de gestion française sur sa plateforme. Amundi Alternatives a été créée en 1er janvier 2022 à la suite de l’acquisition de Lyxor Asset Management. Cette division est en charge de la création et la distribution des fonds et des solutions d’investissements alternatifs, soit en partenariat soit en investissant dans des gérants de hedge funds, afin de les distribuer au niveau international. Endowus compte près de 2 milliards de dollars singapouriens (1,41 milliard d’euros) d’actifs sous conseil.