Eiffel Investment Group commercialise un nouveau fonds obligataire

Eiffel Investment Group lance un nouveau fonds obligataire à échéance. Baptisé « Eiffel Rendement 2028 », ce fonds est investi dans une sélection d’obligations d’entreprises européennes, libellées en euros et dont la maturité n’excède pas le 30 juin 2029.

Classé article 8 selon le règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation », ce nouveau véhicule génère actuellement un rendement annualisé brut d’environ 8%. Il est ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024 et s’adresse à une large gamme de clients, notamment les investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.

Le fonds a déjà enregistré des souscriptions d’un montant d’environ 25 millions d’euros grâce à la participation de Montségur Finance, qui agit en tant que co-commercialisateur du fonds aux côtés d’Eiffel Investment Group, ainsi que des family offices, des investisseurs privés et de l'équipe d’Eiffel Investment Group. Son portefeuille est composé d’environ 80 lignes et se veut diversifié d’un point de vue sectoriel et géographique.

« Face à l’incertitude ambiante générée par l’inflation, les tensions géopolitiques et les perspectives de croissance révisées à la baisse, le lancement d’Eiffel Rendement 2028 nous permet de proposer à nos clients une solution d’investissement qui génère de la stabilité et de la visibilité », explique Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel Investment Group.