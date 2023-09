Edmond de Rothschild recrute Julien Vincenti chez UBS La Maison de Gestion

L'Agefi

Pierre Molinero, ancien gérant de mandats et de fonds diversifiés chez OFI Asset Management, a rejoint UBS La Maison de Gestion en qualité de gérant de portefeuille en septembre. L’intéressé a annoncé son arrivée sur son profil LinkedIn. Pierre Molinero a passé plus d’une quinzaine d’années au sein d’OFI Asset Management. Il s’occupait notamment du suivi et de la sélection des fonds de performance absolue depuis 2013 après avoir été analyste et gérant de fonds de fonds alternatifs entre 2007 et 2012. Il avait été auparavant analyste de hedge funds pour la sélection de fonds de Natixis AM pendant quelque mois en 2007.