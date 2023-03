Edmond de Rothschild maintient une collecte nette positive pour 2022

Le groupe Edmond de Rothschild a présenté ce 14 mars des résultats financiers en recul pour l’année 2022. La collecte nette est restée positive, à 5,8 milliards de francs suisses (5,9 milliards d’euros), mais ralentit par rapport à 2021, au cours de laquelle elle était de 8,2 milliards de francs. Les encours sous gestion sont, eux, en baisse de 9% sur un an à 158 milliards de francs, en raison d’effets de marché et de devises défavorables.

Côté compte de résultat, le groupe a publié un revenu brut d’exploitation en progression de 1% hors éléments non récurrents, à 172 millions de francs, et un résultat net hors éléments exceptionnels en baisse de 14% à 55 millions de francs. « La pression sur les revenus corrélés à l’évolution des marchés financiers a été compensée par la dynamique commerciale, par l’effet positif de la hausse des taux sur les revenus de crédit et de trésorerie et enfin par la maîtrise des charges d’exploitation », a déclaré la société dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs annoncé un changement de gouvernance, avec l’arrivée d’Yves Perrier à la présidence et la nomination d’Ariane de Rothschild à la direction générale.