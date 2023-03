Ecofi recrute quatre personnes

Ecofi a accueilli quatre personnes en ce début d’année 2023, dont deux gérants. La société de gestion société de gestion du groupe Crédit Coopératif a recruté Rodolphe Courvasier en tant que gérant obligataire. Il travaillera sous la responsabilité de David Jourdan. Depuis septembre 2019, il était gérant obligataire chez Egamo. De son côté, Frédéric Guignard a intégré le département de la gestion actions, sous la responsabilité d’Olivier Guillou. Depuis octobre 2013, il était co-gérant de fonds actions européennes chez Aviva Investors. Avec l’obtention en 2020 du CFA UK ESG Certificate, il a souhaité s’orienter vers la gestion de fonds thématiques sur la transition climatique. Parallèlement, François Gautron a rejoint Ecofi en tant que directeur conformité, contrôle interne et risques et membre du comité de direction. L’intéressé vient de Natixis, où il a passé seize ans. Il a tout d’abord été responsable du service animation-risques, en charge du suivi des risques des filiales et des comités d’investissements, avant de rejoindre Natixis AM Finance en tant que directeur conformité, contrôle interne et risques, membre du Comité de direction et RCSI. En 2019, il a intégré Natixis Investment Managers International en tant que RCCI, directeur conformité et directeur adjoint du responsable compliance et contrôle interne Europe. Enfin, Thuy-Anh Phan a rejoint la direction marketing pilotée par Sarah Alami. Depuis 2020, elle travaillait au sein de Plasseraud IP – un groupe de conseils en propriété industrielle en France – comme chargée du développement et du marketing, puis Polyconseil – spécialisé dans l’innovation numérique – où elle pilotait la veille des marchés et la réponse aux appels d’offre.