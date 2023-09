Données extra-financières : le big-bang européen

« Les entreprises doivent comprendre que c’est du sérieux ! Il ne s’agit pas de faire un reporting de plus, mais de reconsidérer sa stratégie à l’aune de cette nouvelle vision et des attentes des investisseurs », affirme Alain Grandjean, co-fondateur du cabinet Carbone 4. La directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2024 pour les grands groupes, va bouleverser l’analyse et la valorisation des entreprises.

Les standards européens ESRS, adoptés cet été, définissent le cadre de cette nouvelle comptabilité sociale et naturelle. Le terme d’«actifs échoués » commence à faire surface dans les portefeuilles et les discussions, rappelant la crainte de crise systémique. Selon Finance Watch, les 60 plus grandes banques du monde sont exposées à des risques d’un montant d’environ 1.350 milliards de dollars liés à la présence d’actifs fossiles échoués dans leurs bilans.

Un choc opérationnel

Les nouvelles règles vont aussi constituer un choc opérationnel pour le marché. « Les entreprises se rendent compte qu’elles doivent collecter la donnée, constituer une cartographie des risques ESG sous l’angle de l’impact tiers et de l’impact financier, hiérarchiser les risques et impacts, évaluer leur matérialité, faire contrôler et auditer les informations, mettre en place une due diligence raisonnable… Le déploiement concret d’outils prendra plusieurs années. La difficulté de l’exercice risque de se traduire par d’importantes hétérogénéités de traitement entre émetteurs », estime Patrick Viallanex, associé au cabinet A2 Consulting.

À terme, 50.000 entreprises européennes sont concernées. Ces exercices de reporting s’annoncent particulièrement compliqués pour les PME à partir de 2026. « Celles qui se mettront dès maintenant en ordre de marche disposeront d’un avantage concurrentiel. De gré ou de force, elles devront s’y mettre, car leurs grands clients et donneurs d’ordre vont leur demander de l’information », prévient Isabelle Mouret de Lotz, directrice du développement du cabinet RH Birdeo. L’Europe introduit de la souplesse pour les entreprises. Elles réalisent elles-mêmes des «tests de matérialité» pour déterminer les indicateurs durables qu’elles jugent pertinents d’utiliser, selon le principe du «comply or explain» (appliquer ou expliquer). «Le rôle de l’organisme certificateur sera très important pour vérifier les déclarations de l’entreprise. On ignore encore le degré d’assurance qui sera demandé à la validation des données», estime Paul Shreiber, chargé de campagne banques centrales & régulation chez l’ONG Reclaim Finance. «L’investisseur pourrait mal évaluer ses risques, notamment ceux liés aux scopes 3 (les émissions indirectes de gaz à effet de serre, ndlr), si les entreprises décident de ne pas publier cette information», relève Luisa Florez, directrice des recherches en finances responsables chez OFI AM.



Analyse des données

Les investisseurs attendent des émetteurs qu’ils présentent toute une stratégie extra-financière liées à leurs données. «Un investisseur veut se faire une idée de l’ambition réelle de l’entreprise. CSRD est censé lui apporter des trajectoires de décarbonation, des cibles, des scénarios sous-jacents, des plans d’action et les moyens alloués», ajoute Luisa Florez.

Dans cette optique, le régulateur doit aussi continuer à développer des standards sectoriels. «L’Efrag, le groupe consultatif européen sur l’information financière, fait face à une tâche gigantesque, avec peu de moyens. Environ une dizaine de standards sectoriels peuvent être définis chaque année. Il n’aura donc pas achevé sa mission avant 2028-2030 », prévient Thierry Philipponnat de Finance Watch.

