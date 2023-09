DNB reste engagé sur le marché français

Le départ de Marta Oudot de DNB Asset Management pouvait susciter des interrogations sur la stratégie de la société de gestion norvégienne en France. Contacté par L’Agefi, Mike Judith, managing director de DNB AM Luxembourg et responsable des ventes internationales, a assuré que DNB restait pleinement engagé en France et auprès de ses clients français et francophones. La société y commercialise onze fonds.

Pour le moment, le gestionnaire nordique n’a pas trouvé de candidat pour remplacer Marta Oudot, qui était directrice de la distribution en France depuis 2018. Son recrutement avait coïncidé avec l’arrivée de DNB en France. Elle a récemment rejoint iMGP.

« Nous prenons notre temps pour trouver le ou les bon(s) candidats », a déclaré Mike Judith, confirmant qu’une personne serait recrutée. En attendant, c’est lui et le desk français (deux personnes) qui géreront l’activité française.

