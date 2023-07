Directives AIFM et OPCVM : un accord provisoire a été conclu

Hier au soir, un accord a été trouvé. Les négociations sur les versions révisées des directives AIFM (AIFMD) et OPCVM entre le Conseil européen et le Parlement débuté le 8 mars dernier, ont abouti à un accord provisoire. Une étape importante, mais l’accord, qui vise à faciliter l’investissement dans un éventail plus large d’actifs pour stimuler l'économie de l’Union européenne (UE) doit encore être formellement approuvé par le Conseil et le Parlement.

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne adoptait un ensemble de mesures visant à permettre aux entreprises de lever plus facilement des capitaux dans l’ensemble de l’UE et à faire en sorte que les épargnants obtiennent les « meilleures » offres d’investissement. Les deux directives sont une partie de ce « paquet » porté par Bruxelles.

Harmonisation

Le texte, pas encore consultable, concourt notamment à davantage d’harmonisation entre les Etats membres. Selon le communiqué transmis par le Conseil, le régime révisé unifie les règles régissant les outils de gestion de la liquidité en cas de rachats massifs en période de turbulences financières, et cela, conformément aux recommandations internationales. Il accroît également la transparence sur les « règles de délégation », en veillant à ce que les superviseurs soient bien informés lorsque les gestionnaires s’appuient sur l’expertise de tiers. Par ailleurs, les nouvelles règles établissent un cadre harmonisé et de nouvelles exigences pour les fonds de dettes. Parmi les autres éléments de l’accord : le partage des données et de la coopération entre les autorités est renforcé et de nouvelles mesures explicitées pour identifier les coûts indument payés par les investisseurs.