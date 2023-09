Deutsche Bank lance une société d’investissement dans le crédit privé

Deutsche Bank vient de lancer DB Investment Partners, une nouvelle société de gestion qui donnera aux clients institutionnels et fortunés un accès à des opportunités d’investissement dans le crédit privé. L’entité sera indépendante de la banque allemande, laquelle conservera son activité actuelle de crédit privé.

La nouvelle société investira dans plusieurs stratégies d’investissement et classes d’actifs de crédit privé, dont les entreprises, l’immobilier et la finance asset-based. Cela comprendra le financement des énergies renouvelables et de la transition énergétique, ainsi que le financement des infrastructures à l'échelle mondiale.

DBIP sera présidée par Jon Aisbitt, l’ancien président de Pension Insurance Corporation et Man Group. Son directeur général sera Raheman Meghji.

