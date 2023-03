Des gérants d’Aktia montent leur société de gestion

Un groupe de gérants de Taaleri et d’Aktia ont fondé une société de gestion, Proprius Partners, centrée sur les petites et moyennes capitalisations et les thématiques «value» en Europe , rapporte AMWatch. L’équipe se compose de Mika Heikkilä, Olli Viitikko, Niko Fagernäs, Jonas Koivula et Viktor Lindell. Elle a quitté Aktia peu après le rachat de l’équipe de gestion de Taaleri.